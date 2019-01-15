Вісьмом полоненим морякам продовжили тримання під вартою до 26 квітня

Вісьмом полоненим українським морякам обрали запобіжний захід у Лефортовському суді Москви. Моряків судили двома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 26 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченко, Сергію Попову та Володимиру Терещенку винесли таке ж рішення.

Засідання суду відбувалося в закритому режимі, як і клопотала ФСБ. Оголошення рішення було відкритим - на ньому були присутні журналісти та родичі полонених, повідомляє "Громадське".

Адвокати моряків клопотали, аби справу моряків розглядав військовий суд, адже моряки - військовополонені. Однак суддя відхилила прохання.

Натомість слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою українцям нібито через те, що моряки можуть переховуватися від слідства. Адвокати заявили, що слідчі фактично не обґрунтували свою заяву.

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідали на жодні питання судді, які не стосуються їхнього імені та звання, посилаючись на Женевську конвенцію та положення про військовополонених.

Моряків судять шістьома групами по 4 людини. Українці з посиланням на Женевську конвенцію відмовилися відповідати на будь-які питання у суді, які не стосуються їхнього імені та військового звання. Напередодні суду до Москви прибули родичі моряків, але ФСБ не дозволила їм побачитись з полоненими. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів. Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.