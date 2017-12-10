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Чотири країни приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії

Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній
Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна приєдналися до продовжених санкцій проти РФ, введених за через порушення територіальної цілісності України.
Чотири країни приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії Фото: з вільних джерел

Могеріні нагадала про рішення Ради ЄС від 14 вересня продовжити обмежувальні заходи на шість місяців до 15 березня 2018 року.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, країна-член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, інформує Європейська правда.

Повідомляється, що ці країни забезпечать відповідність їхніх національних політик рішенню ради ЄС.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - заявила Могеріні.

Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

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12 10 2017 15:41
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