Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС за загрозу територіальній цілісності України
"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, яка входить в Європейський економічний простір, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради", - йдеться в заяві від імені верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.
У повідомленні наголошується, що країни, які приєдналися, повинні забезпечити, щоб їхня національна політика відповідала рішенням Ради ЄС про санкції.
Нагадаємо, що Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.
Санкції продовжено на півроку - до 15 вересня 2017 року. Запровадженні обмеження включають в себе заморожування рахунків і заборону на в'їзд.
Зазначимо, у березні уряд Сполучених Штатів вирішив запровадити санкції проти ще восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження відносно Ірану, КНДР та Сирії від 2009 року.
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