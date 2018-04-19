Чотири країни узгодили кіберзахист від Росії

У Лондоні очільники урядів Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії обговорили стратегію протидії кібератакам Російської Федерації.

Розвідувальний альянс Five Eyes (П'ять очей; FVEY), який складається з Австралії, Канади, Нової Зеландії, США та Британії, зібралися у Лондоні для проведення закритого брифінгу.

"Ми знаємо, що Росія робить, і не слід сумніватися, що ця кібервійна є одним із найбільших викликів нашого часу. Разом із нашими найближчими союзниками, троє із яких присутні нині, ми цілодобово працюватимемо із усіма доступними нам технологіями, аби не дозволити агресивним державам та недержавним гравцям взяти гору", - зауважила британський прем'єр-міністр Тереза Мей, повідомляє підрозділ канадської радіомовної корпорації CBC News.

Зокрема, вона звинуватила РФ у "використанні кібернетичного простору як складової ширших зусиль із підриву міжнародної системи".

За її словами, дані напади активізувалися поряд з узгодженою кампанією дезінформації, яка відбулася після отруєння колишнього російського шпигуна Сєргєя Скріпаля та його дочки в британському місті Солсбері.

"Є на світі люди та держави, які не поділяють наші цінності, підхід до свободи й заснованого на правилах порядку. Тож друзям однодумцям, як ми, важливо триматися разом, аби виразити солідарність, що надішле чіткий сигнал тим, хто не дотримується правил", - наголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, 17 квітня Велика Британія та США повідомили про кіберактивність з боку Росії, яка спрямована на мережеві інфраструктурні пристрої по всьому світу. Зазначається, що цілями кібератак є урядові та приватні організації, а також постачальники інтернет-послуг, які підтримують ці сектори. Кібератаки спрямовані на мережеві інфраструктурні пристрої по всьому світу, такі як маршрутизатори, комутатори, брандмауери і системи виявлення мережевих вторгнень (NIDS).

15 квітня Велика Британія заявила, що готується до кібератаки на РФ, якщо Москва спробує втрутитись у роботу британської інфраструктури. Національна медична система і мережа ЛЕП вже перебувають "у режимі високої готовності до відбиття кібератак".

Як повідомлялось, 28 група хакерів Fancy Bear (APT28), діяльність якої пов'язують з Росією, здійснила кібератаку на комп'ютери Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони Німеччини, впровадивши шкідливе програмне забезпечення. Працівники служби безпеки виявили слід атаки в грудні 2017 року. У МЗС Німеччини підтвердили цю інформацію. За даними ЗМІ, унаслідок атаки хакерам вдалося проникнути в так звану "Інформаційну мережу Берлін-Бонн" (IVBB), яка використовується Відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, а також Бундестагом та Бундесратом.