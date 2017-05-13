Чотири людини загинули в Авдіївці через попадання снаряду, – Нацполіція
Про це повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман.
"Снаряд потрапив на подвір'я будинку 53 по вул. Піонерській. В цей момент на вулиці знаходились власники будинку та їх гості. Від осколкових поранень на місці загинули 3 жінки та 1 чоловік. Ще один мешканець у важкому стані доставлений до лікарні. Дивом не постраждали двоє дітей, які теж були неподалік епіцентру вибуху", – повідомила вона.
Зараз на місці працює поліція. Особи загиблих уточнюються. Слідчого-оперативна група документує наслідки артудару. Діти, які лишились сиротами, під захистом поліцейських.
Нагадаємо, з початку доби 13 травня бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, жоден український воїн не загинув.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків