Чотири людини загинули в Авдіївці через попадання снаряду, – Нацполіція

Двоє дітей, які були поруч, не постраждали

Через попадання снаряду на подвір’я в Авдіївці загинули четверо мирних мешканців.

Про це повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман.

"Снаряд потрапив на подвір'я будинку 53 по вул. Піонерській. В цей момент на вулиці знаходились власники будинку та їх гості. Від осколкових поранень на місці загинули 3 жінки та 1 чоловік. Ще один мешканець у важкому стані доставлений до лікарні. Дивом не постраждали двоє дітей, які теж були неподалік епіцентру вибуху", – повідомила вона.

Зараз на місці працює поліція. Особи загиблих уточнюються. Слідчого-оперативна група документує наслідки артудару. Діти, які лишились сиротами, під захистом поліцейських.

Нагадаємо, з початку доби 13 травня бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, жоден український воїн не загинув.