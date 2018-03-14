Чотири пенсіонерки загинули в ДТП у Чернівецькій області

Водійка пішла на розворот з правого ряду, не помітивши попутної вантажівки

Вранці 14 березня в селі Новий Киселів (Кіцманський район Чернівецької області) на трасі М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече" сталася ДТП, у результаті якої загинули чотири пенсіонерки, а ще одна перебуває в лікарні.

58-річна жінка за кермом Hyundai Elantra пішла на розворот з правого ряду траси, в результаті чого автомобіль потрапив під вантажівку MAN, який прямував у попутному напрямку в лівому ряду, повідомляє Нацполіція.

На момент аварії в автомобілі перебували п'ять жінок у віці 58-70 років. Три з них, у тому числі водійка, загинули на місці події, ще одна померла в кареті швидкої допомоги. Ще одна пасажирка відбулася струсом головного мозку і переломом носа.

Нагадаємо, що в Польщі в Ополе-Хмельовіцах у результаті дорожньо-транспортної події на залізничному переїзді загинули четверо громадян України.