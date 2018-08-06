Чотири туристи загинули в Грузії під час річкового сплаву: серед загиблих, можливо, українці

Четверо рафтерів, у тому числі троє іноземних туристів, загинули під час спуску річкою Чорохі у високогірній Аджарії на території Грузії.

Нещасний випадок стався в п'ятницю в Хелвачаурському районі. У човні було шестеро людей. За попередньою інформацією, човен перекинувся - і всі вони опинилися в гірській річці, пише видання "Новости-Грузия" з посиланням на прес-службу місцевого МВС.

Одразу по прибуттю рятувальники виявили тіла трьох загиблих, а трохи пізніше - тіло ще однієї людини.

"Відбулася справжня трагедія. Серед загиблих - троє іноземних туристів, імовірно слов'яни. Один із загиблих - наш співвітчизник", - сказав журналістам мер Хелвачаурі Джумбер Вардманідзе.

Кримінальну справу порушено за статтею "Заподіяння смерті через необережність", що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що, за попередніми даними, загиблі туристи були з України. МЗС України у свою чергу заявило, що оперативно перевіряє інформацію про можливу загибель українських туристів в горах Грузії.

Нагадаємо, 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.