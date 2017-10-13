Чотири тисячі українців навчаються в Румунії рідною мовою

4 тисячі представників української нацменшини в Румунії навчаються рідною мовою.

Про це заявив глава МЗС Румунії Теодор Мелешкану під час брифінгу за результатами зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним, інформує Еспресо.TV.

Він наголосив, що в Румунії успішно працює український ліцей.

"Щоб всі країни так здійснили умови для українців, як це ми зробили в Румунії", - сказав Мелешкану.

Клімкін зазначив, що йому відомо про український ліцей, а також він був присутній на відкритті пам'ятника Шевченку в Румунії.

"Я знаю про те, яку увагу Румунія надає освіті для українців. Але хочеться, щоб спільними зусиллями ми зробили більше. У Румунії працює тільки один український ліцей, а проживає майже 60 тис. українців Маємо працювати над методиками для відповідного викладення румунською в Україні та української в Румунії. Також варто розширити кількість предметів на українській", - сказав глава МЗС України.

Також Клімкін додав, що потрібно охопити навчання рідною мовою для всіх українців в Румунії, а не тільки тих, хто мешкає вздовж українсько-румунського кордону.

Нагадаємо, у вересні президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту".

Раніше глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.