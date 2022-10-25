CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСейсмологічний інститут Університету Гельсінкі зафіксував чотири підземні поштовхи на дні Фінської затоки в районі, де проходить газопровід "Північний потік".
Чотири вибухи в районі "Північного потоку" зафіксували фінські сейсмологи
Фото: bigmir. net
Як пише Ilta-Sanomat, поштовхи сталися в російських територіальних водах, у районі міста Приморськ 20 жовтня. Їхня магнітуда коливалася від 1,3 до 1,8 бала за шкалою Рихтера. Сейсмологи класифікували поштовхи як вибух або обвал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За оцінками сейсмолога Ярі Корстрема, які наводить фінська газета Helsingin sanomat, ідеться саме про вибухи, еквівалентні 50-100 кілограмам вибухівки. Він зазначив, що апаратура зафіксувала ще один вибух з аналогічною інтенсивністю в тому ж районі у пʼятницю, 21 жовтня.
Причини цього наразі невідомі, проте фахівець не виключає проведення військових навчань.
Нагадаємо, що раніше служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2022 11:36 МЕДІА
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ВІДЕО Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
- Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні
- Музей Марії Примаченко можна відвідати віртуально
СТАТТІ