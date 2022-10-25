Чотири вибухи в районі "Північного потоку" зафіксували фінські сейсмологи

Сейсмологічний інститут Університету Гельсінкі зафіксував чотири підземні поштовхи на дні Фінської затоки в районі, де проходить газопровід "Північний потік".

Фото: bigmir. net

За оцінками сейсмолога Ярі Корстрема, які наводить фінська газета Helsingin sanomat, ідеться саме про вибухи, еквівалентні 50-100 кілограмам вибухівки. Він зазначив, що апаратура зафіксувала ще один вибух з аналогічною інтенсивністю в тому ж районі у пʼятницю, 21 жовтня. Причини цього наразі невідомі, проте фахівець не виключає проведення військових навчань. Нагадаємо, що раніше служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів Як пише Ilta-Sanomat, поштовхи сталися в російських територіальних водах, у районі міста Приморськ 20 жовтня. Їхня магнітуда коливалася від 1,3 до 1,8 бала за шкалою Рихтера. Сейсмологи класифікували поштовхи як вибух або обвал.

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