СПОРТ НОВИНИЗбірна Англії обіграла Панаму на чемпіонаті світу з футболу з рахунком 6:1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Англія обіграла Панаму з рахунком 6:1
Жодна команда ще не забивала шість голів в одному матчі на цьому турнірі
Фото: fifa.com
Хет-трик у матчі з Панамою зробив нападаючий Гаррі Кейн. Він вийшов на перше місце у списку кращих бомбардирів чемпіонату.
У першому матчі групового етапу Кейн забив обидва голи англійців у ворота збірної Тунісу (тоді Англія здобула перемогу з рахунком 2:1).
Вигравши у Панами, англійці забезпечили собі участь в 1/8 фіналу чемпіонату світу. З групи G, в якій грає збірна Англії, також вийшла у плей-офф команда Бельгії. Ці дві збірні зіграють між собою 28 червня.
Жодна з команд ще не забивала шість голів в одному матчі на цьому турнірі. По п'ять голів забивали збірна Росії (5:0 в матчі з Саудівською Аравією) і команда Бельгії (5:2 в матчі з Тунісом).
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24 06 2018 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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