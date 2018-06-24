ЧС-2018: Англія обіграла Панаму з рахунком 6:1

Жодна команда ще не забивала шість голів в одному матчі на цьому турнірі

Збірна Англії обіграла Панаму на чемпіонаті світу з футболу з рахунком 6:1.

Хет-трик у матчі з Панамою зробив нападаючий Гаррі Кейн. Він вийшов на перше місце у списку кращих бомбардирів чемпіонату.

У першому матчі групового етапу Кейн забив обидва голи англійців у ворота збірної Тунісу (тоді Англія здобула перемогу з рахунком 2:1).

Вигравши у Панами, англійці забезпечили собі участь в 1/8 фіналу чемпіонату світу. З групи G, в якій грає збірна Англії, також вийшла у плей-офф команда Бельгії. Ці дві збірні зіграють між собою 28 червня.

Жодна з команд ще не забивала шість голів в одному матчі на цьому турнірі. По п'ять голів забивали збірна Росії (5:0 в матчі з Саудівською Аравією) і команда Бельгії (5:2 в матчі з Тунісом).