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ЧС-2018: Англія обіграла Швецію і вийшла до півфіналу

Швеція у півфіналі вперше за 28 років
Збірна Англії з футболу здолала команду Швеції з рахунком 2:0 та пробилася до 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2018.
ЧС-2018: Англія обіграла Швецію і вийшла до півфіналу Фото: fifa.com

Рахунок на 30 хв відкрив центральний захисник англійців Гаррі Магуайр.

На 58 хв Англія подвоїла свою перевагу завдяки голу Бамеделє Аллі.

У півфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Хорватія – Росія.

Нагадаємо, збірна Англії обіграла Панаму на чемпіонаті світу з футболу з рахунком 6:1.

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07 07 2018 19:26
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