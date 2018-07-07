СПОРТ НОВИНИЗбірна Англії з футболу здолала команду Швеції з рахунком 2:0 та пробилася до 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Англія обіграла Швецію і вийшла до півфіналу
Швеція у півфіналі вперше за 28 років
Фото: fifa.com
Рахунок на 30 хв відкрив центральний захисник англійців Гаррі Магуайр.
На 58 хв Англія подвоїла свою перевагу завдяки голу Бамеделє Аллі.
У півфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Хорватія – Росія.
Нагадаємо, збірна Англії обіграла Панаму на чемпіонаті світу з футболу з рахунком 6:1.
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07 07 2018 19:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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