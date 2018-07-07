ЧС-2018: Англія обіграла Швецію і вийшла до півфіналу Швеція у півфіналі вперше за 28 років

Збірна Англії з футболу здолала команду Швеції з рахунком 2:0 та пробилася до 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2018.

Фото: fifa.com

Рахунок на 30 хв відкрив центральний захисник англійців Гаррі Магуайр. На 58 хв Англія подвоїла свою перевагу завдяки голу Бамеделє Аллі. У півфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Хорватія – Росія. Нагадаємо, збірна Англії обіграла Панаму на чемпіонаті світу з футболу з рахунком 6:1.

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