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ЧС-2018: Бельгія не залишила шансів Панамі

За матч бельгійці нанесли 15 ударів
На Чемпіонаті світу з футболу в Росії розпочали боротьбу команди Бельгії та Панами, які виступають у групі G.
ЧС-2018: Бельгія не залишила шансів Панамі Фото: twitter.com/fepafut

Європейська збірна у Сочі зуміла розгромити своїх більш скромних опонентів з рахунком 3:0. Щоправда у першому таймі "червоні дияволи" не змогли пробити голкіпера панамців Пенедо, тому команди пішли на перерву за рахунку 0:0. 


Фото: twitter.com/fepafut

На старті другої половини гри ударом здалеку відкрив лік забитим голам Дріс Мертенс. На 69-ій та 75-ій хвилині дубль оформив Ромелу Лукаку. Загалом за матч бельгійці нанесли 15 ударів (6 у площину воріт) проти 6 ударів панамців (2 у площину).


Фото: twitter.com/fepafut

Також у групі G виступають команди Англії та Тунісу. Свій матч вони зіграють сьогодні, о 21.00.

Нагадаємо, що з перемогли розпочали Чемпіонат світу гравці збірної Швеції, які обіграли Південну Корею.

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18 06 2018 20:17
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