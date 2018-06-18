ЧС-2018: Бельгія не залишила шансів Панамі
Європейська збірна у Сочі зуміла розгромити своїх більш скромних опонентів з рахунком 3:0. Щоправда у першому таймі "червоні дияволи" не змогли пробити голкіпера панамців Пенедо, тому команди пішли на перерву за рахунку 0:0.
Фото: twitter.com/fepafut
На старті другої половини гри ударом здалеку відкрив лік забитим голам Дріс Мертенс. На 69-ій та 75-ій хвилині дубль оформив Ромелу Лукаку. Загалом за матч бельгійці нанесли 15 ударів (6 у площину воріт) проти 6 ударів панамців (2 у площину).
Фото: twitter.com/fepafut
Також у групі G виступають команди Англії та Тунісу. Свій матч вони зіграють сьогодні, о 21.00.
Нагадаємо, що з перемогли розпочали Чемпіонат світу гравці збірної Швеції, які обіграли Південну Корею.
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