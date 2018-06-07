СПОРТ НОВИНИЗбірна Бельгії з футболу перемогла команду Бразилії в матчі 1/4 чемпіонату світу з футболу, який триває в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Бельгія обіграла Бразилію і вийшла до півфіналу
Бельгія зіграє у півфіналі з Францією
Фото: fifa.com
Бельгійці перемогли з рахунком 2:1. Вони вийшли вперед після того, як на 13 хв півзахисник збірної Бразилії Фернандіньйо провів м'яч у власні ворота.
На 31 хв бельгійська команда подвоїла перевагу. Гол на свій рахунок записав Кевін Де Брейне.
На 76 хв Ренато Аугусто забив після передачі від Філіппе Коутіньйо, скоротивши відставання Бразилії в рахунку.
Нагадаємо, збірна Франції 6 липня першою вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018.
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06 07 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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