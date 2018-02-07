ЧС-2018: Бельгія перемогла Японію і вийшла до чвертьфіналу

Останній раз на Чемпіонаті світу команда відігравалася з 0:2 і перемагала у плей-офф у 1970 році – це вдалося Німеччині у грі з Англією

Збірна Бельгії перемогла Японію з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Перший гол забив на 48 хв. матчу Генки Харагучі. Через чотири хвилини Інуї Такасі подвоїв перевагу збірної Японії.

Однак на 69 хв. Ян Вертонген забив перший гол бельгійців, а на 74 хв. відзначився Маруан Феллайні. Обидва голи були забиті ударом головою.

Переможний гол на останній хвилині матчу забив бельгієць Насер Шадлі.

Збірна Бельгії вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018, де зустрінеться з командою Бразилії.

Нагадаємо, збірна Франції, збірна Росії і збірна Бразилії вийшли до чвертьфіналу на Чемпіонаті світу в Росії.