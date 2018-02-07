СПОРТ НОВИНИЗбірна Бельгії перемогла Японію з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Бельгія перемогла Японію і вийшла до чвертьфіналу
Останній раз на Чемпіонаті світу команда відігравалася з 0:2 і перемагала у плей-офф у 1970 році – це вдалося Німеччині у грі з Англією
Фото: fifa.com
Перший гол забив на 48 хв. матчу Генки Харагучі. Через чотири хвилини Інуї Такасі подвоїв перевагу збірної Японії.
Однак на 69 хв. Ян Вертонген забив перший гол бельгійців, а на 74 хв. відзначився Маруан Феллайні. Обидва голи були забиті ударом головою.
Переможний гол на останній хвилині матчу забив бельгієць Насер Шадлі.
Збірна Бельгії вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018, де зустрінеться з командою Бразилії.
Нагадаємо, збірна Франції, збірна Росії і збірна Бразилії вийшли до чвертьфіналу на Чемпіонаті світу в Росії.
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02 07 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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