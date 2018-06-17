ЧС-2018: Бразилія і Швейцарія зіграли внічию

Збірна Бразилії у своєму першому матчі у групі Е на чемпіонаті світу в Росії зіграла внічию 1:1 з командою Швейцарії.

Першим на 20-й хвилині забив бразильський півзахисник Філіппе Коутіньйо.

На 50-й хвилині другого тайму рахунок зрівняв швейцарський півзахисник Стівен Цубер.

Кращим гравцем матчу був визнаний Коутіньйо.

Лідерство у групі Е після першого туру тримає збірна Сербії, яка раніше в неділю обіграла команду Коста-Ріки з рахунком 1:0. Бразилія і Швейцарія отримали по одному очку. На рахунку Коста-Ріки нуль балів.

Збірна Бразилії – найтитулованіший учасник чемпіонатів світу з футболу. Команда вигравала світову першість п'ять разів. Останній раз це сталося у 2002 році.

Нагадаємо, чинний чемпіон світу з футболу – збірна Німеччини – програла команді Мексики свій стартовий матч на чемпіонаті світу 2018.

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