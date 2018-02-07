СПОРТ НОВИНИЗбірна Бразилії зуміла пройти до чвертьфіналу на Чемпіонатів світу в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Бразилія стала п'ятим чвертьфіналістом
Підопічні Тіте переграли Мексику
Неймар. Фото: AFP
В 1/8 фіналу "пентакампеони" з рахунком 2:0 перемогли Мексику. Старт матчу залишився за Мексикою, яка гостро атакувала та не дозволяла бразильцям проводити свої атаки. Однак підопічні Тіте оговталися після тиску мексиканців та перевели гру на половину поля суперника.
Фото: twitter.com/cbf_futebol
На початку другого тайму рахунок в грі відкрив Неймар, який замкнув простріл з флангу. Подвоїв перевагу Бразилії Фірміно, який наприкінці гри закотив шкіряного у порожні ворота "ацтеків".
Фото: twitter.com/cbf_futebol
Суперник Бразилії по 1/4 фіналу визначиться у парі Бельгія - Японія.
Нагадаємо, що до чвертьфіналу вже вийшли Франція, Уругвай, Росія та Хорватія.
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02 07 2018 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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