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ЧС-2018: Бразилія стала п'ятим чвертьфіналістом

Підопічні Тіте переграли Мексику
Збірна Бразилії зуміла пройти до чвертьфіналу на Чемпіонатів світу в Росії.
ЧС-2018: Бразилія стала п Неймар. Фото: AFP

В 1/8 фіналу "пентакампеони" з рахунком 2:0 перемогли Мексику. Старт матчу залишився за Мексикою, яка гостро атакувала та не дозволяла бразильцям проводити свої атаки. Однак підопічні Тіте оговталися після тиску мексиканців та перевели гру на половину поля суперника.


Фото: twitter.com/cbf_futebol

На початку другого тайму рахунок в грі відкрив Неймар, який замкнув простріл з флангу. Подвоїв перевагу Бразилії Фірміно, який наприкінці гри закотив шкіряного у порожні ворота "ацтеків".


Фото: twitter.com/cbf_futebol

Суперник Бразилії по 1/4 фіналу визначиться у парі Бельгія - Японія.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу вже вийшли Франція, Уругвай, Росія та Хорватія.

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02 07 2018 19:15
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