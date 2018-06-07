СПОРТ НОВИНИЗбірна Франції 6 липня першою вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Франція вийшла до півфіналу
Франція стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу
Фото: twitter.com/FrenchTeam
У матчі 1/4 фіналу в Нижньому Новгороді французи з рахунком 2:0 обіграли збірну Уругваю.
Голи в матчі забили Рафаель Варан і Антуан Грізманн.
У півфіналі збірна Франції 10 липня в Санкт-Петербурзі зіграє проти переможця матчу Бразилія – Бельгія.
Нагадаємо, 30 червня збірна Франції обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"