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ЧС-2018: Франція вийшла до півфіналу

Франція стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу
Збірна Франції 6 липня першою вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018.
ЧС-2018: Франція вийшла до півфіналу Фото: twitter.com/FrenchTeam

У матчі 1/4 фіналу в Нижньому Новгороді французи з рахунком 2:0 обіграли збірну Уругваю.

Голи в матчі забили Рафаель Варан і Антуан Грізманн.

У півфіналі збірна Франції 10 липня в Санкт-Петербурзі зіграє проти переможця матчу Бразилія – Бельгія.

Нагадаємо, 30 червня збірна Франції обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.

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06 07 2018 20:40
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