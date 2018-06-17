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ЧС-2018: Мексика перемогла Німеччину у стартовому матчі

Німецька збірна поступилася мексиканцям з мінімальним рахунком
Чинний чемпіон світу з футболу – збірна Німеччини – програла команді Мексики свій стартовий матч на чемпіонаті світу 2018.
ЧС-2018: Мексика перемогла Німеччину у стартовому матчі Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

У поєдинку з командою Мексики на стадіоні "Лужники" в Москві німецька збірна поступилася мексиканцям з мінімальним рахунком 0:1.

Єдиний гол на 35-й хвилині зустрічі забив мексиканський півзахисник Ірвінг Лосано.

Збірна Мексики очолила групу F з трьома очками. Наступний матч у цій групі між Швецією і Південною Кореєю відбудеться 18 червня в російському Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше в історії мундіалю відбудеться одразу у трьох державах – США, Мексиці і Канаді.

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17 06 2018 20:20
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