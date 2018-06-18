СПОРТ НОВИНИЗбірна Швеції з перемоги розпочала Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Швеція здолала Південну Корею
Швеція та Мексика очолюють групу F
Фото: twitter.com/fifaworldcup
Скандинавська команда мінімального обіграла Південну Корею. На 65 хвилині єдиний гол у матчі з пенальті забив капітан шведів Андреас Гранквіст. Відзначимо, що головний арбітр призначив одинадцятиметровий тільки після того, як переглянув відеоповтор моменту з порушенням правил.
Фото: twitter.com/fifaworldcup
Таким чином Швеція та Мексика очолюють групу F.
Фото: twitter.com/fifaworldcup
Нагадаємо, що вчора Мексика несподівано перемогла Німеччину. Уже в суботу, 23 червня, німці спробують реабілітуватися у матчі проти Швеції, а Південна Корея поміряється силами з Мексикою.
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