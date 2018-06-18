ЧС-2018: Швеція здолала Південну Корею Швеція та Мексика очолюють групу F

Збірна Швеції з перемоги розпочала Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.

Фото: twitter.com/fifaworldcup

Скандинавська команда мінімального обіграла Південну Корею. На 65 хвилині єдиний гол у матчі з пенальті забив капітан шведів Андреас Гранквіст. Відзначимо, що головний арбітр призначив одинадцятиметровий тільки після того, як переглянув відеоповтор моменту з порушенням правил.

Фото: twitter.com/fifaworldcup Таким чином Швеція та Мексика очолюють групу F.

Фото: twitter.com/fifaworldcup Нагадаємо, що вчора Мексика несподівано перемогла Німеччину. Уже в суботу, 23 червня, німці спробують реабілітуватися у матчі проти Швеції, а Південна Корея поміряється силами з Мексикою.

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