ЧС-2018: Росія перемогла Іспанію і вперше вийшла до чвертьфіналу

Збірна Росії обіграла Іспанію і вийшла до 1/4 чемпіонату світу.

Основний час матчу, що відбувався на полі московського стадіону "Лужники", завершився внічию – 1:1.

У додатковий час рахунок не змінився, а переможець визначився в серії пенальті – 4:3.

Збірна Росії вперше в своїй історії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Наступним суперником команди стане переможець пари Хорватія – Данія.

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.