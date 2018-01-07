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ЧС-2018: Росія перемогла Іспанію і вперше вийшла до чвертьфіналу

Збірна Росії вперше в своїй історії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу
Збірна Росії обіграла Іспанію і вийшла до 1/4 чемпіонату світу.
ЧС-2018: Росія перемогла Іспанію і вперше вийшла до чвертьфіналу Фото: reuters.com

Основний час матчу, що відбувався на полі московського стадіону "Лужники", завершився внічию – 1:1.

У додатковий час рахунок не змінився, а переможець визначився в серії пенальті – 4:3.

Збірна Росії вперше в своїй історії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Наступним суперником команди стане переможець пари Хорватія – Данія.

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.

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01 07 2018 20:24
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