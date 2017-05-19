ЧС-2021 з хокею пройде в Мінську та Ризі
Латвія хокейну першість брала єдиний раз - в 2006 році, а в Білорусі турнір проходив в 2014-му.
Латвійська хокейна федерація та Федерація хокею Республіки Білорусь подали спільну заявку на проведення чемпіонату в січні, а в лютому в країнах побувала інспекція IIHF. Суперником латвійсько-білоруської заявки була Фінляндія. За фінську заявку сьогодні проголосували 52 делегати IIHF, тоді як Рига і Мінськ отримали 55 голосів, повідомляє білоруське видання "Звязда".
Чемпіонат світу з хокею 2021 року відбудеться з 7 по 23 травня. При цьому Рига отримає тільки матчі групового етапу і два чвертьфінали, а що залишилися два поєдинки 1/4 фіналу, півфінали, матчі за третє місце і фінал прийме Мінськ. Передбачається також, що в Ризі зіграє команда Фінляндії, а в Мінську - збірна Росії.
Столиця Латвії висувала свою кандидатуру на проведення чемпіонату світу з хокею в 2014-му, 2017-го (спільно з Копенгагеном) і в 2018 рр.
Чемпіонат цього року проходить в Німеччині і Франції.
Як повідомляв iPress.ua, збірна Республіки Корея перемогла хокеїстів Казахстану на чемпіонаті світу з хокею із шайбою у дивізіоні IА, що проходив в Україні.
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