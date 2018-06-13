ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці
Відповідне рішення було прийнято за результатами голосування на конгресі ФІФА, який проходить у Москві, повідомляє ВВС.
Заявці США, Канади і Мексики вдалося випередити заявку Марокко. Американські країни набрали 134 голоси (67%), за заявку африканської країни проголосували 65 представників національних федерацій (33%).
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Відзначимо, що США та Мексика мають досвід проведення чемпіонатів світу. Зокрема, Мексика була господаркою мундіалю в 1970 та 1986 роках, а США - 1994 році.
Нагадаємо, що ЧС-2018 у четвер, 14 червня, стартує у Росії. Матч відкриття Росія - Саудівська Аравія розпочнеться, о 18.00. У 2022 році турнір повинен відбутися у Катарі.
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