Чубаров ініціює заборону російських організацій в Україні
"На наступному тижні я буду ставити перед моїми колегами питання - а що у нас тут, в Україні, робить "Росспівробітництво" (російський центр науки і культури) і афільовані з ним організації? Чому у нас присутні російські організації, чому ми не можемо їх просто закрити законом або іншими рішеннями? Це, до речі, питання до Міністерства закордонних справ", - заявив голова Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров, передає "Інтерфакс-Україна".
Він анонсував, що Меджліс оголосить про свої нові ініціативи і проситиме уряд їх підтримати.
"Якщо не будемо знаходити (підтримку уряду – ред.), будемо просити її у політиків. "Росспівробітництво" Росії в Україні має бути закрито. Невже це комусь не зрозуміло? Будь-які російські державні структури, які працюють на українській території, не мають на це право. Це не зрозуміло?", - підкреслив Чубаров.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
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