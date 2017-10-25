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Чубаров каже, що Умеров і Чийгоз працюватимуть у Києві

Переміщення Умерова і Чийгоза означає, що їм заборонено жити в анексованому Криму
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що найближчим часом Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз приїдуть до Києва, де будуть жити і працювати.
Чубаров каже, що Умеров і Чийгоз працюватимуть у Києві Рефат Чубаров. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Я і мої товариші в Києві чекаємо їх (Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза - ред.) днями в Україні. Ми розуміємо, чому їх звільнили через переміщення через Туреччину. Крім того, щоб показати, що, мовляв, вони йдуть не назустріч українській державі, а йдуть назустріч Туреччині, це така тактика з боку Росії", - розповів Чубаров в коментарі для "112 Україна", передає "Укрінформ".

Однак переміщення Умерова і Чийгоза означає, що їм заборонено жити на окупованому півострові.

"Але переміщення їх за межі Криму означає, що їм закрили дорогу додому, тобто це звільнення із забороною проживати в Криму", - зазначив Чубаров.

Він сказав, що Умеров і Чийгоз працюватимуть у столиці, "поки ми всі разом не повернемося додому в звільнений Крим".

За словами Чубарова, наразі звільнені Умеров та Чийгоз, згідно з гуманітарним правом, повинні пройти всебічне медичне обстеження в Туреччині.

Нагадаємо, що представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

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25 10 2017 19:59
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