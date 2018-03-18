Чубаров: Нас вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори

Низьку явку зафіксовано не тільки серед кримських татар, а й серед інших жителів півострова

На виборах у Криму спостерігається низька явка та зафіксовано факти тиску на кримських татар.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі каналу "112 Україна".

"Нас вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори. Ми очікували такого від кримськотатарського народу, від наших співвітчизників, що вони здебільшого не підуть", - зазначив він.

Крім того, за даними Чубарова, низьку явку зафіксовано не тільки серед кримських татар, а й серед інших жителів Криму.

Також Чубаров розповів і про факти тиску на кримських татар.

"Телефонують всім керівникам бюджетних підприємств, закладів, лікарень, шкіл, бо керівників зобов'язали відповідати за своїх працівників, незважаючи на те, де вони проживають та на яких дільницях будуть голосувати", - розповів голова Меджлісу.

Нагадаємо, вчора Україна направила до Організації Об'єднаних Націй, та делегацій усіх країн-членів офіційні листи, у яких наголошують, що проведення Росією президентських виборів в анексованому Криму порушує Статут ООН.

Раніше глава українського МЗС Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.