Чубаров поїде до Криму на суд Ахтема Чийгоза

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров має намір поїхати в Крим, щоб виступити свідком у суді у справі заступника Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Чубаров зачитав свою заяву, в якій він дає згоду на виклик себе як свідка на засідання "Верховного Суду Республіки Крим". Документ він пообіцяв передати адвокату Ахтема Чийгоза Миколі Полозову, коли той приїде до Києва 19 травня.

"Я один із тих, хто може дати об'єктивні свідчення у справі. Законодавство Росії (стаття 456 КК Росії) передбачає надання мені імунітету на момент перебування в Криму. Це все за умови, що вони мене офіційно викличуть до суду", - прокоментував голова Меджлісу.

Два свідки у справі Чийгоза, які давали свідчення на засіданні "Верховного суду Криму" 11 травня, повідомили, що бачили, як обвинувачений заспокоював людей на мітингу під Верховною Радою АРК 26 лютого 2014 року.

Наступне засідання відбудеться 15 травня о 9:30.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, в Криму пройшло засідання суду у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, на якому сторона звинувачення без попередження представила в якості свідка самопроголошеного главу окупаційної влади Сергія Аксьонова.