Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чубаров: Всі причетні до депортації кримських татар повинні постати перед судом

"Ми ніколи не забудемо жертв депортації"
Народний депутат Рефат Чубаро заявив, що всі причетні до депортації кримських татар у 1944 році повинні постати перед судом.
Чубаров: Всі причетні до депортації кримських татар повинні постати перед судом Рефат Чубаров. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Росія знову окупувала нашу Батьківщину. РФ порушила Будапештський меморандум, згідно з яким визнавала територіальну цілісність України. Однак ми знаємо, що протягом історії Росія ніколи не стримувала свої обіцянки. У 2014 році вона окупувала український Крим. Росія принесла нашому народові багато страждань. І депортація 18 травня 1944 року - найстрашніше, що випало на нашу долю", - сказав Чубаров  у відеозверненні на своїй сторінці Facebook, передає "Телеграф".

За його словами, кримські татари піддаються репресіям на півострові.

"20-25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим, окупанти заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, заборонені телебачення, радіо, новинні агентства... Ми ніколи не забудемо жертв депортації. Всі, хто причетний до тих трагічних подій, повинні постати перед судом. Хай живе Туреччина, хай живе Україна, хай живе Крим, хай живе кримськотатарський народ", - додав Чубаров.

Раніше Чубаров заявляв, що розміщення Росією на території анексованого Криму систем озброєння, в т.ч. зенітних ракетних комплексів С-400 Тріумф, не завадить процесу деокупації Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2018 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.