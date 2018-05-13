Чубаров: Всі причетні до депортації кримських татар повинні постати перед судом
"Росія знову окупувала нашу Батьківщину. РФ порушила Будапештський меморандум, згідно з яким визнавала територіальну цілісність України. Однак ми знаємо, що протягом історії Росія ніколи не стримувала свої обіцянки. У 2014 році вона окупувала український Крим. Росія принесла нашому народові багато страждань. І депортація 18 травня 1944 року - найстрашніше, що випало на нашу долю", - сказав Чубаров у відеозверненні на своїй сторінці Facebook, передає "Телеграф".
За його словами, кримські татари піддаються репресіям на півострові.
"20-25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим, окупанти заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, заборонені телебачення, радіо, новинні агентства... Ми ніколи не забудемо жертв депортації. Всі, хто причетний до тих трагічних подій, повинні постати перед судом. Хай живе Туреччина, хай живе Україна, хай живе Крим, хай живе кримськотатарський народ", - додав Чубаров.
Раніше Чубаров заявляв, що розміщення Росією на території анексованого Криму систем озброєння, в т.ч. зенітних ракетних комплексів С-400 Тріумф, не завадить процесу деокупації Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства