Чубаров: Всі причетні до депортації кримських татар повинні постати перед судом

"Ми ніколи не забудемо жертв депортації"

Народний депутат Рефат Чубаро заявив, що всі причетні до депортації кримських татар у 1944 році повинні постати перед судом.

"Росія знову окупувала нашу Батьківщину. РФ порушила Будапештський меморандум, згідно з яким визнавала територіальну цілісність України. Однак ми знаємо, що протягом історії Росія ніколи не стримувала свої обіцянки. У 2014 році вона окупувала український Крим. Росія принесла нашому народові багато страждань. І депортація 18 травня 1944 року - найстрашніше, що випало на нашу долю", - сказав Чубаров у відеозверненні на своїй сторінці Facebook, передає "Телеграф".

За його словами, кримські татари піддаються репресіям на півострові.

"20-25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим, окупанти заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, заборонені телебачення, радіо, новинні агентства... Ми ніколи не забудемо жертв депортації. Всі, хто причетний до тих трагічних подій, повинні постати перед судом. Хай живе Туреччина, хай живе Україна, хай живе Крим, хай живе кримськотатарський народ", - додав Чубаров.

Раніше Чубаров заявляв, що розміщення Росією на території анексованого Криму систем озброєння, в т.ч. зенітних ракетних комплексів С-400 Тріумф, не завадить процесу деокупації Криму.