Чума на Мадагаскарі забрала життя щонайменше 94 людей

На Мадагаскарі щонайменше 94 людини померли від легеневої чуми.

Про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише The Telegraph. З 1 серпня по 20 жовтня 2017 року на Мадагаскарі зареєстровано 1 тис. 153 випадки підозри на чуму, з них 300 – підтверджені лабораторними тестами.

Як повідомив глава надзвичайних ситуацій при ВООЗ у Африці доктор Ібрахім Сус Фол, очікується збільшення випадків захворювань та жертв.

"Але ми думаємо, що ми можемо швидко вплинути на криву завдяки розгортанню людських ресурсів і всім видам втручання", – сказав він.

Міжнародні агентства направили понад мільйон доз антибіотиків у Мадагаскар і розгорнули численні медичні бригади.

Чума – ендемічне захворювання на Мадагаскарі, однак спалах у цьому році один з наймасштабніших, тому що вперше хвороба торкнулася двох найбільших міст острова – Антананаріву і Тоамасіну.

Міністерство закордонних справ України не рекомендує українцям здійснювати поїздки в Мадагаскар.

"Рекомендуємо українцям утриматися від поїздки в Мадагаскар через спалах епідемії чуми. Консул +2781480670", – наголошується в повідомленні.