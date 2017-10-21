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Чума на Мадагаскарі забрала життя щонайменше 94 людей

МЗС не рекомендує українцям відвідувати острів
На Мадагаскарі щонайменше 94 людини померли від легеневої чуми.
Чума на Мадагаскарі забрала життя щонайменше 94 людей Фото: ap.org

Про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише The Telegraph. З 1 серпня по 20 жовтня 2017 року на Мадагаскарі зареєстровано 1 тис. 153 випадки підозри на чуму, з них 300 – підтверджені лабораторними тестами.

Як повідомив глава надзвичайних ситуацій при ВООЗ у Африці доктор Ібрахім Сус Фол, очікується збільшення випадків захворювань та жертв.

"Але ми думаємо, що ми можемо швидко вплинути на криву завдяки розгортанню людських ресурсів і всім видам втручання", – сказав він.

Міжнародні агентства направили понад мільйон доз антибіотиків у Мадагаскар і розгорнули численні медичні бригади.

Чума – ендемічне захворювання на Мадагаскарі, однак спалах у цьому році один з наймасштабніших, тому що вперше хвороба торкнулася двох найбільших міст острова – Антананаріву і Тоамасіну.

Міністерство закордонних справ України не рекомендує українцям здійснювати поїздки в Мадагаскар.

"Рекомендуємо українцям утриматися від поїздки в Мадагаскар через спалах епідемії чуми. Консул +2781480670", – наголошується в повідомленні.

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21 10 2017 23:20
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