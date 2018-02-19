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Чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати

Держстат підрахував, скільки заробляють українці
Зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.
Чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати Фото: epravda.com.ua

У грудні 2017 року частка працівників із заробітною платою від 3200 грн до 6000 грн становила 43,8%, більше 6000 грн отримували 49,6%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 тис. грн.

У звіті наголошується, що у грудні 2017 року нарахування у межах мінімальної заробітної плати в Україні мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 п.п. менше, ніж у березні 2017 року, - повідомляє Державна служба статистики.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата.

 

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19 02 2018 15:00
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