Чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати

Зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.

У грудні 2017 року частка працівників із заробітною платою від 3200 грн до 6000 грн становила 43,8%, більше 6000 грн отримували 49,6%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 тис. грн.

У звіті наголошується, що у грудні 2017 року нарахування у межах мінімальної заробітної плати в Україні мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 п.п. менше, ніж у березні 2017 року, - повідомляє Державна служба статистики.