НОВИНИЗарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати
Держстат підрахував, скільки заробляють українці
Фото: epravda.com.ua
У грудні 2017 року частка працівників із заробітною платою від 3200 грн до 6000 грн становила 43,8%, більше 6000 грн отримували 49,6%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 тис. грн.
У звіті наголошується, що у грудні 2017 року нарахування у межах мінімальної заробітної плати в Україні мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 п.п. менше, ніж у березні 2017 року, - повідомляє Державна служба статистики.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата.
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