Чверть українців збираються провести відпустку на морі, - ІНФОГРАФІКА
Значна частина українців (39%) провели чи збираються провести в цьому році відпустку вдома, вдвічі менше - на українському морському узбережжі (18%). Замикає трійку відпускних переваг дачно-садова відпустка (13%), свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, інформує "Дзеркало тижня".
Кожен десятий житель України провів чи планує провести відпустку за кордоном (6% – на іноземномуморському узбережжі і 4% – просто в закордонній поїздці). Кожен двадцятий житель країни провів або планує в цьому році поїздки по Україні (6%). Також слід зазначити, що 17% українців у цьому році не були і не планують йти у відпустку.
Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Додамо, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що 64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22%.
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