Чверть українців збираються провести відпустку на морі, - ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося з 4 по 13 липня 2018 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих росіянами територій

На море в Україні збираються поїхати 18% респондентів, ще 6% планують відпочити на морі за кордоном.

Значна частина українців (39%) провели чи збираються провести в цьому році відпустку вдома, вдвічі менше - на українському морському узбережжі (18%). Замикає трійку відпускних переваг дачно-садова відпустка (13%), свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, інформує "Дзеркало тижня".

Кожен десятий житель України провів чи планує провести відпустку за кордоном (6% – на іноземномуморському узбережжі і 4% – просто в закордонній поїздці). Кожен двадцятий житель країни провів або планує в цьому році поїздки по Україні (6%). Також слід зазначити, що 17% українців у цьому році не були і не планують йти у відпустку.

Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Додамо, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що 64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22%.