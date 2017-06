Чим здивує Atlass Weekend 2017: ТОП-гурти фестивалю

Atlas Weekend пройде з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНХ.Організатори обіцяють здивувати масштабністю дійства - фестиваль триватиме п'ять днів,понад 200 артистів виступлять на восьми різноформатних сценах, на 80 гектарах фестивальної території розмістяться 30 розважальних локацій.

В рамках Atlas Weekend вперше пройдуть музичні освітні конференції Music Hub - панельні дискусії, лекції та майстер класи українських і зарубіжних музичних експертів.

iPress.ua зробив вибірку виконавців, які точно підкорять твоє серце.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2017 стануть божевільні британці Kasabian, які представлять на фестивалі свій новий альбом "For Crying Out Loud".

Röyksopp. Норвезький гурт вперше виступить в Україні. За час існування дуету з 1998 року, вони випустили п’ять альбомів та здобули премію MTV Europe Music Awards.

Alex Clare. Найбільший хіт його альбому,"Too Close", який дістався 4 позиції хітппараду UK Singles Chart та ввійшов у 7 найкращих рейтингу Billboard Hot 100.

John Newman - молодий британський виконавець, автор хітів Love me again, Blame та Give me your love. За його плечима два повноцінних альбоми, верхівки світових чартів і співпраця із мастодонтом танцювальної сцени Calvin Harris.

The Prodigy. Майстри ламаних ритмів The Prodigy стануть е одними хедлайнерами Atlas Weekend 2017. The Prodigy – британський електронний гурт. Серед нагород: 2 номінації на Греммі, 3 MTV Video Music Awards, 5 MTV Europe Music Awards.

Three Days Grace - канадський рок-гурт у жанрі альтернативний рок, хард-рок та пост-гранж.

Brainstorm – латвійський гурт, відомий піснями "Maybe" та "Скользкие улицы", яка була записана з БИ-2 і увійшла в хіт-паради радіостанцій Латвії, України та Росії.

The Hardkiss. Виступ на фестивалі стане єдиним маштабним київським виступом колектуву у 2017 році.

The Hardkiss – симбіоз рок, поп и електронної музики, який самі музиканти называють прогресів-поп. The Hardkiss – це поєднання, здавалося б, несумісних речей: хардових аранжувань і звучання, а також мелодики, глибоких текстів і соулового вокалу Юлії Саніної.

ONUKA – це спільний проект відомого українського саунд продюсера та музиканта Євгена Філатова (The Maneken) і Нати Жижченко. Фірмове звучання проекту – це органічний мікс з електроніки, актуальної поп-музики та української етніки.

Бумбокс. Цьогоріч музиканти підготували по-справжньому унікальний сюрприз для відвідувачів Atlas Weekend 2017. Вперше за історію колективу новий сингл, який буде називатися «Голий Король», буде представлений не на сольному концерті, а на фестивальній сцені.

Nothing But Thieves. Британський альтернативний рок-гурт Nothing But Thieves з’явився у 2012 році. За час свого існування команда випустила один лонгплей осінню 2015 року.

Крім того, в рамках Atlas Weekend 2017 всесвітньо відомий фестиваль вогню Kiev Fire Fest представить вогняну сцену, де кожен гість опен-ейру зможе поринути в атмосферу чарівного циркового та вогняного шоу.