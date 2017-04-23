Чимало французів готові до виходу країни з ЄС, – журналіст

Чимало громадян Франції впевнені, що вихід країни з Євросоюзу буде безболісним, оскільки вони вважають Францію великою і без цього.

Про це розповів в ефірі Громадського французький оглядач і журналіст Себастьян Гобер.

"Коли французи ставлять для себе питання про Європу чи про спільну валюту євро, французи думають, що можуть обійтися без всього цього. Адже Франція була великою ще до всього цього. До створення Євросоюзу чи запровадження євро. А тому, якщо Франція захоче вийти з зони євро чи ЄС, міркують такі люди, це відбудеться безболісно. Це важлива думка, яка релятивізує та мінімізує наслідки можливого виходу Франції з Євросоюзу", – сказав журналіст.

Він також зазначив, що багато французів з пересторогою ставляться до багатства, фінансового світу та всьго, що пов'язане з лондонським Сіті чи європейським Центробанком.

"Це пояснює спокусу до повернення назад. Закривання від всього світу. Цю спокусу ми бачимо в нинішній президентській кампанії. Вона характерна для більшості кандидатів", – сказав він.

Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.

У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.

За попередніми даними екзит-полів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.