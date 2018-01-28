Чинний президент Фінляндії перемагає в першому турі президентських виборів Він отримав підтримку понад 60% виборців

За попередніми даними, на президентських виборах у Фінляндії, які відбулися в неділю, 28 січня, лідирує чинний глава держави Саулі Нііністе.

Фото: reuters.com

Після підрахунку всіх голосів виборців, він отримав 62,7% голосів, повідомляє Reuters. Його найсерйозніший конкурент, кандидат від "зелених" Пекка Хаавісто, отримав 12,4% голосів. Кандидатка від "Справжніх фінів" Лаура Хухтасаарі та незалежний кандидат Пааво Вяюрюнен отримали 6,9% і 6,2% голосів, інформує dpa. Загалом право голосу мають приблизно 4,4 млн фінів. Нагадаємо, на президентських виборах у Чехії переміг чинний голова держави Мілош Земан.

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