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Чинний президент Фінляндії перемагає в першому турі президентських виборів

Він отримав підтримку понад 60% виборців
За попередніми даними, на президентських виборах у Фінляндії, які відбулися в неділю, 28 січня, лідирує чинний глава держави Саулі Нііністе.
Чинний президент Фінляндії перемагає в першому турі президентських виборів Фото: reuters.com

Після підрахунку всіх голосів виборців, він отримав 62,7% голосів, повідомляє Reuters.

Його найсерйозніший конкурент, кандидат від "зелених" Пекка Хаавісто, отримав 12,4% голосів.

Кандидатка від "Справжніх фінів" Лаура Хухтасаарі та незалежний кандидат Пааво Вяюрюнен отримали 6,9% і 6,2% голосів, інформує dpa.

Загалом право голосу мають приблизно 4,4 млн фінів.

Нагадаємо, на президентських виборах у Чехії переміг чинний голова держави Мілош Земан.

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