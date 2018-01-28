ПОЛІТИКА НОВИНИЗа попередніми даними, на президентських виборах у Фінляндії, які відбулися в неділю, 28 січня, лідирує чинний глава держави Саулі Нііністе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чинний президент Фінляндії перемагає в першому турі президентських виборів
Він отримав підтримку понад 60% виборців
Фото: reuters.com
Після підрахунку всіх голосів виборців, він отримав 62,7% голосів, повідомляє Reuters.
Його найсерйозніший конкурент, кандидат від "зелених" Пекка Хаавісто, отримав 12,4% голосів.
Кандидатка від "Справжніх фінів" Лаура Хухтасаарі та незалежний кандидат Пааво Вяюрюнен отримали 6,9% і 6,2% голосів, інформує dpa.
Загалом право голосу мають приблизно 4,4 млн фінів.
Нагадаємо, на президентських виборах у Чехії переміг чинний голова держави Мілош Земан.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 01 2018 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles