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На Херсонщині чиновник Держсільгоспінспекції погорів на хабарі

Він вимагав від підприємця 20 тисяч гривень "за нестворення перешкод при реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорта"
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали головного інспектора відділу технічного нагляду управління Держсільгоспінспекції Херсонської області.
На Херсонщині чиновник Держсільгоспінспекції погорів на хабарі СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч гривень "за нестворення перешкод при реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорта".

"Оперативники спецслужби затримали вимагача при отриманні неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні прес-центру відомства.

Нагадаємо, прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".

В середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

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05 01 2017 14:39
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