На Херсонщині чиновник Держсільгоспінспекції погорів на хабарі
Чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч гривень "за нестворення перешкод при реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорта".
"Оперативники спецслужби затримали вимагача при отриманні неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні прес-центру відомства.
Нагадаємо, прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".
В середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
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