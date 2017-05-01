На Херсонщині чиновник Держсільгоспінспекції погорів на хабарі Він вимагав від підприємця 20 тисяч гривень "за нестворення перешкод при реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорта"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали головного інспектора відділу технічного нагляду управління Держсільгоспінспекції Херсонської області.

СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч гривень "за нестворення перешкод при реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорта". "Оперативники спецслужби затримали вимагача при отриманні неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні прес-центру відомства. Нагадаємо, прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці". В середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію