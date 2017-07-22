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Чиновник Нацгвардії перекваліфікував, нагородженого Порошенком добровольця, у резервісти

Чиновник вирішив, що Сержант своєю інвалідністю паплюжить форму Нацгвардії
У Нацгвардії України розгорівся скандал через високопоставленого чиновника, який сам "не їздить по окопах", а свого підлеглого сержанта-добровольця з батальйону Кульчицького вирішив зробити не військовослужбовцем а резервістом.
Чиновник Нацгвардії перекваліфікував, нагородженого Порошенком добровольця, у резервісти Фото: facebook.com/NatsionalnaHvardiya

Під час проведення військово-лікарської експертизи медики назвали сержанта "військовослужбовцем". Більше того, Президент Петро Порошенко нагородив сержанта медаллю, повідомляє Нацгвардія у Facebook.

Після скандалу командувач Нацгвардії вмовив подати сержанта до суду на "Колю".

"А коли сержант виконав розпорядження командувача і подав позов до суду, Коля вирішив, що Сержант своєю інвалідністю паплюжить форму Нацгвардії, в якій воював, в якій поранення отримав… Коля своєю Божою волею ще й покарав двох офіцерів, які зробили все у відповідності з законами, котрі Коля не читає… Зробимо Бога Колю відомим", – йдеться у повідомленні прес-службі.

Нагадаємо, що командувач Національної гвардії, генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що до його підрозділів не беруть капеланами представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

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22 07 2017 11:38
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