Чиновник Нацгвардії перекваліфікував, нагородженого Порошенком добровольця, у резервісти
Під час проведення військово-лікарської експертизи медики назвали сержанта "військовослужбовцем". Більше того, Президент Петро Порошенко нагородив сержанта медаллю, повідомляє Нацгвардія у Facebook.
Після скандалу командувач Нацгвардії вмовив подати сержанта до суду на "Колю".
"А коли сержант виконав розпорядження командувача і подав позов до суду, Коля вирішив, що Сержант своєю інвалідністю паплюжить форму Нацгвардії, в якій воював, в якій поранення отримав… Коля своєю Божою волею ще й покарав двох офіцерів, які зробили все у відповідності з законами, котрі Коля не читає… Зробимо Бога Колю відомим", – йдеться у повідомленні прес-службі.
Нагадаємо, що командувач Національної гвардії, генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що до його підрозділів не беруть капеланами представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
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