Чиновник Одеської облради пропонував детективу НАБУ хабар у розмірі $500 тис
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі"), повідомляють на сайті НАБУ.
Неправомірну вигоду співробітникові НАБУ пропонували в обмін на зняття арешту з рахунків ТОВ, задіяного, за даними слідства, в корупційній схемі із заволодінням коштів держбюджету Одеси. Йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами. На думку детективів, бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ є підозрюваний депутат Одеської облради.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Згодом Генпрокуратура випустила повідомлення дещо пізніше за НАБУ, в якому зазначає, що місцезнаходження депутата і його спільника невідомі.
"Зараз вживаються всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваних, проводяться обшуки за місцем реєстрації і можливого місцезнаходження підозрюваних з метою вручення їм клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, оскільки останні ухиляються від слідства. У разі невстановлення місцезнаходження підозрюваних і неявки до слідчого Генеральної прокуратури України останні будуть оголошені в державний і міжнародний розшук", - повідомляють на сайті ГПУ.
Зазначають, що 4 листопада із заявою до Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України звернулася якась "особа, якій стало відомо про підготовку надання зловмисниками працівникові НАБУ неправомірної вигоди за зняття арештів з рахунків суб'єкта господарської діяльності (бенефіціаром якого є депутат Одеської обласної ради) в розмірі 185 млн грн і уникнення конфіскації арештованих коштів, який задіяний у схемі заволодіння коштами одеського міського бюджету".
Співробітники департаменту ГПУ і НАБУ провели негласні слідчі (розшукові) дії, і 17-21 листопада "безапеляційно задокументовано факт пропозиції керівнику одного з підрозділів НАБУ неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. доларів США".
Нагадаємо, 5 січня співробітники Служби безпеки затримали в Харкові двох співробітників Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара в розмірі 20 тис. доларів.
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