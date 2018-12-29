Чиновник “Полтавагазвидобування” вимагав по 220 тисяч за невтручання у бізнес
"Головний фахівець Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" мав важелі впливу, аби здійснювати штучні перешкоди у господарській діяльності товариства. У разі, якщо підприємець хоче безперешкодно виконувати роботи по договору та отримати кошти за їх виконання, то йому необхідно надати 220 тисяч гривень "відкату", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що 29 грудня оперативники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали правопорушника в одному з місцевих ресторанів.
Правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень, одержаних правопорушником у якості частини неправомірної вигоди. Затриманому посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, що на хабарі у 28 тисяч гривень затримано заступника міського голови Генічеська Херсонської області.
Також правоохоронці затримали голову управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.
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