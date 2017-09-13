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Чиновник "Укрзалізниці" погорів на хабарі у $70 тис

Заступник міністра інфраструктури вимагає звільнити чиновника
СБУ затримала першого заступника начальника департаменту аудиту і контролю "Укрзалізниці" Вахтанга Джакелі при отриманні першої частини неправомірної вигоди в розмірі 70 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на одну з керівних посад в УЗ.
Чиновник "Укрзалізниці" погорів на хабарі у $70 тис Фото:112.ua

При цьому загалом за рішення цього питання Джакелі планував отримати 300 тисяч доларів, пише заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook.

Нагадаємо, що в середу 16 серпня детективи НАБУ та САП повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення екс-заступнику голови "Укрзалізниці", директору одного з департаментів та заступнику директора однієї з філій "Укрзалізниці".

Чиновників підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями, в результаті чого компанія зазнала збитків у розмірі 10,2 млн дол. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК ("Зловживання владою або службовим становищем").

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище і будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України - колегіального органу "Укрзалізниці", застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення. Тобто чиновники визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умови не виконали, але пільгу все одно було надано.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.

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13 09 2017 20:19
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