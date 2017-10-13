Чиновник "Укрзалізниці" задекларував 3 млн грн зарплатні

Член правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек задекларував у жовтні понад три мільйони гривень заробітної плати.

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, пише "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 3 жовтня Марчек отримав 3 мільйони 259 тисяч 694 гривні зарплати. За більш ніж рік на посаді член правління УЗ подав лише одне повідомлення про зміну майнового стану. З огляду на те, що такий документ подається в 10-денний термін після одноразового доходу, а він був поданий 3 жовтня, можна зробити висновок, що це грошова винагорода за вересень чи серпень.

На запит журналіста "Слова і Діла" щодо правдивості цього документа в "Укрзалізниці" відповіли, що зарплата Марчеку нараховується "згідно з умовами контракту". "На Ваше звернення від 4 жовтня 2017 року щодо нарахування члену правління ПАТ "Укрзалізниця" Желько Марчеку повідомляємо, що заробітна плата Желько Марчеку нараховується згідно з умовами контракту", – йдеться в листі директора з економіки і фінансів УЗ Андрія Рязанцева.

Пізніше "Слову і Ділу" вдалося зв'язатися з самим чиновником, і в коментарі виданню він пояснив, що на початку жовтня задекларував заробітну плану з початку року.

"З 1 січня цього року по момент декларування. Була така колізія: чесно кажу, я не знав, що це потрібно робити кожен місяць. Коли нам роз'яснили, я одразу це зробив", – заявив Марчек.

Згідно із законом про протидію корупції, оскільки щомісячна зарплата чиновника перевищує 50 прожиткових мінімумів (80 тис. грн), він зобов'язаний був подавати повідомлення про зміни в матеріальному становищі кожного місяця. Таким чином, Марчек порушив вимоги закону.

Водночас за період із дня призначення на посаду (26 липня 2016 року) до кінця 2016 року Марчек отримав зарплатню розміром 2 мільйони 56 тисяч 723 гривні.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов буде отримувати 714,6 тис. гривень на місяць.