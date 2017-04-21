Чиновника департаменту Одеської ОДА затримали на хабарі у 70 тис. грн, - ФОТО

Оперативники управління захисту економіки в Одеській області, Нацполіція і військова прокуратура Південного регіону затримали начальника одного з відділів департаменту екології Одеської держадміністрації, а також чиновників обласного управління Держспоживслужби.

Вони отримали понад 80 тисяч гривень від представника мережі АЗС за видачу дозвільних документів на роботу дев'яти заправних станцій, інформує департамент захисту економіки Нацполіції.

"83 тисячі гривень повинні були сплатити посадовим особам державних установ представники мережі автозаправних станцій за видачу дозвільних документів на роботу дев'яти АЗС. Так, начальник одного з відділів Департаменту екології Одеської обласної державної адміністрації отримав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу дозволів на викид небезпечних речовин від діяльності АЗС. В.о. начальника одного зі структурних підрозділів обласного управління Держспоживслужби й інженер відділу міського управління цієї ж служби отримали хабар за видачу дозвільних документів на роботу автозаправних станцій. Керівник підрозділу отримав 8 тисяч гривень, а інженер - 5", - йдеться в повідомленні.

Фото:npu.gov.ua

Зловмисників затримано згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За місцем роботи фігурантів проводять санкціоновані обшуки.

Фото:npu.gov.ua

Раніше повідомляли, що директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" затримано при отриманні хабара.