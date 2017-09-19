Чиновника колонії в Запорізькій області затримали за хабарництво
"Встановлено, що підозрюваний вимагав від двох засуджених неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів на загальну суму 9 тис. гривень на банківську картку третьої особи за сприяння у своєчасній підготовці документів для їх умовно-дострокового звільнення", - повідомляє сайт прокуратури області.
Перевіряється причетність затриманого до скоєння інших аналогічних злочинів.
До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під варту і звільнення з посади.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в систематичному хабарництві виконувача обов'язків начальника медичної частини Державної установи "Київський СІЗО".
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