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Чиновника Космічного агентства викрили на торгівлі амфетаміном

СБУ затримала інженера
Провідний інженер Державного космічного агентства в званні майора виробляв амфетамін у власній квартирі і продавав його місцевим наркозалежним.
Чиновника Космічного агентства викрили на торгівлі амфетаміном Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники Служби безпеки України затримали зловмисника поблизу місця проживання в Оболонському районі Києва при спробі продажу декількох грамів виготовленого амфетаміну, інформує прес-центр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Раніше були задокументовані інші факти реалізації майором наркотиків.

Чиновнику Космічного агентства оголошено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великому розмірі, вчинені повторно.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що одеська поліція затримала 28-річного росіянина, хіміка за освітою, який організував в орендованому будинку нарколабораторію.

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07 06 2017 21:18
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