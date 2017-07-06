Чиновника Космічного агентства викрили на торгівлі амфетаміном СБУ затримала інженера

Провідний інженер Державного космічного агентства в званні майора виробляв амфетамін у власній квартирі і продавав його місцевим наркозалежним.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники Служби безпеки України затримали зловмисника поблизу місця проживання в Оболонському районі Києва при спробі продажу декількох грамів виготовленого амфетаміну, інформує прес-центр ГУ СБУ в Києві та Київській області. Раніше були задокументовані інші факти реалізації майором наркотиків. Чиновнику Космічного агентства оголошено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великому розмірі, вчинені повторно. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство. Нагадаємо, що одеська поліція затримала 28-річного росіянина, хіміка за освітою, який організував в орендованому будинку нарколабораторію.

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