Чиновника Космічного агентства викрили на торгівлі амфетаміном
Оперативники Служби безпеки України затримали зловмисника поблизу місця проживання в Оболонському районі Києва при спробі продажу декількох грамів виготовленого амфетаміну, інформує прес-центр ГУ СБУ в Києві та Київській області.
Раніше були задокументовані інші факти реалізації майором наркотиків.
Чиновнику Космічного агентства оголошено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великому розмірі, вчинені повторно.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, що одеська поліція затримала 28-річного росіянина, хіміка за освітою, який організував в орендованому будинку нарколабораторію.
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