Чиновника мерії Херсона затримали за хабар правоохоронцю

Правоохоронці затримали керівника одного з департаментів мерії Херсона. Стверджується, що він дав хабар начальнику управління захисту економіки поліції Херсонської області.

Стверджується, що чиновника затримали під час передачі другої частини хабара в розмірі 1 тис. доларів (перша частина становила 2 тис. доларів).

"Загальна сума хабара повинна була становити понад 12 тис. дол США і призначалася для безперешкодної реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури.

Фото:gp.gov.ua

Прокуратура області провела шість обшуків у службових приміщеннях Херсонської міськради, за місцем проживання чиновника і його спільників.

14 вересня в. о. керуючого справами мерії Херсона Катерина Гандзюк у своєму Facebook написала, що начальник УЗЕ в Херсонській області Артем Антощук вимагає від міської влади 3% від сум усіх підрядів і тендерів.

Учора Гандзюк заявила, що Артем Антощук заднім числом написав заяву про те, що йому пропонували гроші.

"Тиждень Артем витратив на те, щоб знайти якогось бомжа, який дасть свідчення, напише заяву, щоб хоч якось прив'язати мене до розподілу бюджетних грошей, до яких я навіть у теорії не можу бути причетна, тому що моя посада цього не передбачає. Коли пошуки не увінчалися успіхом, Артем просто придумав, яким чином припхатися з обшуком до мене в кабінет - отримав учора рішення суду, в якому сказано, буцім слідство з'ясувало, що в моєму кабінеті сидить інша людина, і тому ось сьогодні оперативники перевертали все догори дригом", - написала вона в Facebook.