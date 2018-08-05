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Суд призначив чиновнику Миколаївської ОДА удвічі менший штраф, ніж сума хабара

Корупціонер отримав 2 тис. доларів за зняття з військового обліку двох призовників
Ленінський районний суд Миколаєва призначив начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської ОДА Петру Камінському штраф у розмірі 25,5 тис. гривень за хабар у розмірі 2 тис. доларів (52 тис. гривень).
Суд призначив чиновнику Миколаївської ОДА удвічі менший штраф, ніж сума хабара Фото: depositphotos

Начальника управління з питань НС Миколаївської ОДА спіймали під час отримання 2 тис. доларів за зняття з військового обліку двох призовників, повідомляє сайт суду.

Суд визнав, що підозрюваний отримав хабар, плануючи вплинути на прийняття рішення держслужбовця. Йому призначили штраф у розмірі 25,5 тис. грн.

Раніше чиновник погодився на угоду з прокурором, визнавши свою провину.

Нагадаємо, що в Херсоні офіцера відділення оперативних чергових міського військового комісаріату затримали під час отримання 600 доларів хабара.

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08 05 2018 12:17
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