CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛенінський районний суд Миколаєва призначив начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської ОДА Петру Камінському штраф у розмірі 25,5 тис. гривень за хабар у розмірі 2 тис. доларів (52 тис. гривень).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд призначив чиновнику Миколаївської ОДА удвічі менший штраф, ніж сума хабара
Корупціонер отримав 2 тис. доларів за зняття з військового обліку двох призовників
Фото: depositphotos
Начальника управління з питань НС Миколаївської ОДА спіймали під час отримання 2 тис. доларів за зняття з військового обліку двох призовників, повідомляє сайт суду.
Суд визнав, що підозрюваний отримав хабар, плануючи вплинути на прийняття рішення держслужбовця. Йому призначили штраф у розмірі 25,5 тис. грн.
Раніше чиновник погодився на угоду з прокурором, визнавши свою провину.
Нагадаємо, що в Херсоні офіцера відділення оперативних чергових міського військового комісаріату затримали під час отримання 600 доларів хабара.
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08 05 2018 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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