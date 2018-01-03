Чиновника внутрішньої безпеки ДФС впіймали на хабарі, - ФОТО
Правоохоронці встановили, що чиновник систематично отримував гроші з комерційних структур за безперешкодне розмитнення товарів, - інформує прес-служба СБУ.
Фото: СБУ
Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання посадовцем десяти тисяч доларів США від представника однієї із приватних фірм.
Співробітники СБ України затримали зловмисника у Києві поблизу місця роботи під час отримання останньої частини хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Фото: СБУ
Вирішується питання щодо оголошення чиновнику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 1 березня, що військова прокуратура затримала на Київщині "земельних махінаторів".
Корупціонери вимагали та отримали від голови правління однієї з місцевих громадських організацій хабар у розмірі 1,3 мільйона гривень.
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