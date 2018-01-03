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Чиновника внутрішньої безпеки ДФС впіймали на хабарі, - ФОТО

Чиновник систематично отримував гроші з комерційних структур за безперешкодне розмитнення товарів
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарах посадовця внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.
Чиновника внутрішньої безпеки ДФС впіймали на хабарі, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що чиновник систематично отримував гроші з комерційних структур за безперешкодне розмитнення товарів, - інформує прес-служба СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання посадовцем десяти тисяч доларів США від представника однієї із приватних фірм.

Співробітники СБ України затримали зловмисника у Києві поблизу місця роботи під час отримання останньої частини хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Вирішується питання щодо оголошення чиновнику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії. 

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 1 березня, що військова прокуратура затримала на Київщині "земельних махінаторів".

Корупціонери вимагали та отримали від голови правління однієї з місцевих громадських організацій хабар у розмірі 1,3 мільйона гривень.

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01 03 2018 20:22
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