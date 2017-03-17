Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на комп'ютерній програмі

Посадових осіб КП "Харківський дата центр" підозрюють у зловживанні службовим становищем під час придбання програмного забезпечення у ТОВ "Фінмарт", що могло призвести до завищення ціни на 23 млн грн.

У грудні минулого року "Харківський дата центр" замовив "Фінмарту" комп'ютерну програму "Центр соціальних послуг", яка призначена для автоматизованого надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс". Про це свідчить низка ухвал Київського районного суду м. Харкова від 9 березня, інформують "Наші гроші".

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Торгова-промислова палата України підтвердила замовнику, що автором єдиної такої програми на ринку є Євгенія Панова. Остання у свою чергу передала виключні майнові права київській фірмі "Фінмарт".

За даними слідства, посадовці комунального підприємства, застосувавши переговірну процедуру, уклали договір про закупівлю програмного забезпечення за завищеною ціною. Таким чином, вони завдали шкоди державним інтересам на суму близько 23 млн грн.

Суд надав слідчим доступ до висновку Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, до інших документів інституту, що виготовлялися в інтересах "Харківського дата центру" та "Фінмарту", до листування з цими двома підприємствами співробітників Торгово-промислової палати України, а також до документації щодо авторського права на твір "Комп'ютерна програма "Центр соціальних послуг".

Суд також надав доступ до рахунків "Харківського дата центру" та "Фінмарту", та до іншої документації приватної фірми.

Засновником і директором "Фінмарту" є Віталій Володимирович Панов із смт. Пісківка Київської обл. Там із ним за однією адресою зареєстрована вищезгадана Євгенія Валеріївна Панова, власниця ТОВ "Софт Флекс". У 2007 році саме їй та Станіславу Зелінському деякий час належав "Фінмарт".

"Харківський дата центр" було створено у вересні минулого року, керує ним Олександр Яковлев, екс-директор КП "Жилкомсервіс".

У травні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання Яковлева. За словами міністра, Яковлеву пред'явили звинувачення в тому, що він, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства Іриною Кузнецовою розтратив гроші КП "Жилкомсервіс" на суму 10,39 млн грн.

Пізніше в ухвалі Печерського районного суду підопічні Авакова вже розповідали про понад 25 млн грн збитків. За підозрою правоохоронців, у 2012-2014 роках керівники КП уклали низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що мали ознаки фіктивності. Більше того, серед цих фірм були компанії з "конвертаційного центру" вбитого у Москві сепаратиста Євгена Жиліна.

Справу з 2016 року розглядає Дзержинський суд міста Харкова.

Нагадаємо, харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував, що у 2015 році отримав дивіденди від ТОВ "КУА "Фінекс-капітал" у сумі 11,097 млн. грн.