Чиновників Львівської міськради можуть пересадити на велосипеди

Львівська мерія планує забезпечити своїх працівників службовими велосипедами, а у дворику Ратуші облаштувати велопарковки та велосервіс.

За словами директора ЛКП "Ратуша-сервіс" Ігоря Кривко, уже розроблена концепція запезпечення міських чиновників службовими велосипедами під робочою назвою "Rovery.За!". Також уже розіслали анкети по усіх департаментах та управліннях Львівської міськради, щоб з'ясувати точну кількість охочих використовувати службові велосипеди, інформує ZAXID.NET.

Ігор Кривко уточнив, що наразі ще не відомо, скільки саме велосипедів придбають та за яким принципом їх розподілятимуть. За його словами, можливі різні варіанти – коли придбають кілька велосипедів на одне управління чи департамент і його працівники користуватимуться велосипедами по черзі, за принципом велопрокату, або ж кожен велосипед закріплять як службовий за конкретним працівником.

Окрім того, у внутрішньому дворику Ратуші планують облаштувати криту велопарковку, де співробітники зможуть залишати не лише службові, а й власні велосипеди.

"На велопарковці буде передбачена система безпеки, адже в центрі вже неодноразово крали велосипеди, а також зручний заїзд на велопарковку", – зазначив Ігор Кривко.

"У Ратуші також планують облаштувати кімнати з індивідуальними шафами, де працівники ЛМР зможуть перевдягнутися після поїздок велосипедами. Це не потребує багато затрат, але дозволять людині, яка, наприклад, потрапила під дощ, перевдягнутися перед роботою", – вважає Кривко.

Бюджет проекту із забезпечення чиновників велосипедами поки не відомий, а остаточно схвалити виділення коштів мають депутати міськради.

Варто зауважити, що окремі чиновники мерії вже зараз користуються велосипедами – наприклад, заступник міського голови Андрій Москаленко.

Запустити велопроект для працівників мерії планують у квітні 2018 року, але скористатися ним зможуть лише ті, хто працює безпосередньо у приміщенні Ратуші. Нагадаємо, що загалом у штаті Львівської міськради працює близько 1600 співробітників, однак значна чаcтина їх працює в інших будівлях по усьому місту.

Нагадаємо, що у Львівській області суд оштрафував велосипедиста, який здійснив поворот без відповідного жесту, створивши таким чином аварійну ситуацію.