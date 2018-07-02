Чиновнику Чернівецької ОДА оголосили догану за антисемітський вірш
На Крупко поскаржився директор Чернівецького обласного благодійного фонду "Хесед-Шушана" Ілля Хоч.
"Проведено дисциплінарне провадження щодо Крупко Сергія Степановича - заступника начальника відділу з питань туризму обласної державної адміністрації. За результатами розгляду, за вчинення дисциплінарного проступку і дії, які шкодять авторитету державної служби, Крупко оголошено догану", - інформує прес-служба Чернівецької ОДА.
На цей момент повідомлення з антисемітським змістом зі сторінки чиновника видалено. Сам Крупко поширення такого тексту назвав помилкою.
"Шукав привітання в шляху в машині з телефону і помилково, не переконавшись у правильності скопійованого тексту, розмістив даний пост. Десь протягом години я побачив свою помилку і видалив пост. Буковина - гостинний і туристичний край, де не поділяють людей за національністю, віросповіданням або іншими ознаками", - написав чиновник на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що в місцевій газеті міста Чортків Тернопільської області вийшла стаття головного редактора Мар'яни Полянської про національність керівництва України.
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