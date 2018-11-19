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Чиновнику МОН оголосили про підозру в привласненні двох мільйонів

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Екс-голові студентського самоврядування, який наразі очолює один з підрозділів Міносвіти, оголосили про підозру у привласненні 2 мільйонів гривень.
Чиновнику МОН оголосили про підозру в привласненні двох мільйонів Фото: rian.com.ua

"Повідомлено про підозру колишньому голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування"", - повідомляє прокуратура Києва.

Правоохоронці встановили, що у 2013-2016 роках голова громадської організації подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тисяч гривень.

"Допитані в ході слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень.

"Дії правопорушника, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Також, 25 жовтня в Києві студенти Національного технічого університету "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" влаштували акцію протесту. Студенти вимагали відставки ректора університету Михайла Згуровського та проректора Петра Ковальова через їхню можливу причетніст до корупції, іншою вимогою було – покращення умов для проживання та навчання. Окрім студентів, учась в акції взяли викладачі ВНЗ, також на мітинг прийшов депутат Київради Володимир Назаренко.

Студенти вийшли на демонстрацію після публікації у ЗМІ розслідування, згідно з яким ректор вузу Михайло Згуровський не зазначив у своїх деклараціях спільний з сином будівельний бізнес у Чорногорії та кошти від продажу нерухомості в США.

У розслідуванні йшлося, що дружина Згуровського Тетяна Померанцева є громадянкою США. Її місце роботи – компанія "Системний аналіз та рішення". У декларації зазначено, що вона володіє будинком у США площею 150 квадратних метрів, вартість якого Померанцева вказувати відмовилась. Крім того, журналісти дізналися за допомогою відкритих американських джерел, що Михайло Згуровський та його син Олександр Згуровський мали у США інші об'єкти нерухомості.

 
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19 11 2018 13:14
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