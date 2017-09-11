Чиновнику з Міноборони Павловському скасували домашній арешт

Павловському призначили інший запобіжний захід - не відлучатися з міста, де він проживає, без дозволу слідчого

Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розкраданні 149 млн гривень при закупівлі пального для Міноборони.

Про це повідомив головуючий суддя Денис Масенко, інформують "Українські новини".

"Апеляційну скаргу частково задовольнити", - оголосив він рішення суду.

Зокрема, було скасовано рішення Солом'янського районного суду про домашній арешт підозрюваного, при цьому Павловському призначили інший запобіжний захід - не відлучатися з міста, де він проживає, без дозволу слідчого, здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження.

Відзначається, що заступника міністра відпустили під особисту поруку двох військовослужбовців, які мають звання Героя України, Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка.

Новий запобіжний захід діятиме до 10 грудня.

Павловського відправили під домашній арешт 12 жовтня.

Нагадаємо, детективи НАБУ і САП 11 жовтня затримали Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.